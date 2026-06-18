Concert Araëlle Théâtre de la verdure Oloron-Sainte-Marie
Concert Araëlle Théâtre de la verdure Oloron-Sainte-Marie samedi 25 juillet 2026.
Oloron-Sainte-Marie
Concert Araëlle
Théâtre de la verdure 14 Rue Jeliotte Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 18:00:00
fin : 2026-07-25 21:00:00
Date(s) :
2026-07-25
C’est de l’alchimie entre deux sœurs, Sarah et Emmanuelle, qu’est né Araëlle. Inspirées depuis l’enfance par les sons des
Terres Celtes, ces chanteuses-musiciennes content et incarnent au travers de leurs chants histoires d’amour bienheureuses ou miséreuses, rêveries et regrets, enracinement à la terre et splendeur de la nature. Des titres traditionnels celtiques aux compositions originales en passant par des chants médiévaux et des musiques de films, Araëlle vous transporte hors du temps grâce à l’alliance de leur voix et instruments harpe celtique, guitare, tin et low whistles, bodhrán. Un écho enchanteur dans un style celtique unique. Sarah Hameau Chant, harpe celtique, bodhrán
Emmanuelle Hameau Chant, guitare, whistles. .
Théâtre de la verdure 14 Rue Jeliotte Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 99 99
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Araëlle
L’événement Concert Araëlle Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
À voir aussi à Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques)
- Soirée concert avec Los Chuchos La Friche Oloron-Sainte-Marie 18 juin 2026
- Descente en rafting Centre nautique de Soeix Oloron-Sainte-Marie 19 juin 2026
- Spectacle de danse A l’ombre de l’olivier Rue de la Poste Oloron-Sainte-Marie 19 juin 2026
- Spectacle de danse A l’ombre de l’olivier Rue de la Poste Oloron-Sainte-Marie 19 juin 2026
- Grande Braderie-Secours Populaire Quartier de la Gare Oloron-Sainte-Marie 20 juin 2026