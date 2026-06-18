Concert Araëlle Théâtre de la verdure Oloron-Sainte-Marie

Oloron-Sainte-Marie

Concert Araëlle

Théâtre de la verdure 14 Rue Jeliotte Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 18:00:00

fin : 2026-07-25 21:00:00

Date(s) :

2026-07-25

C’est de l’alchimie entre deux sœurs, Sarah et Emmanuelle, qu’est né Araëlle. Inspirées depuis l’enfance par les sons des

Terres Celtes, ces chanteuses-musiciennes content et incarnent au travers de leurs chants histoires d’amour bienheureuses ou miséreuses, rêveries et regrets, enracinement à la terre et splendeur de la nature. Des titres traditionnels celtiques aux compositions originales en passant par des chants médiévaux et des musiques de films, Araëlle vous transporte hors du temps grâce à l’alliance de leur voix et instruments harpe celtique, guitare, tin et low whistles, bodhrán. Un écho enchanteur dans un style celtique unique. Sarah Hameau Chant, harpe celtique, bodhrán

Emmanuelle Hameau Chant, guitare, whistles. .

Théâtre de la verdure 14 Rue Jeliotte Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 99 99

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English : Concert Araëlle

L’événement Concert Araëlle Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme du Haut-Béarn