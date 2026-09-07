Concert argentin au salon de musique guitare flûte, Pavillon d’Artois, Vaux-sur-Seine

Informations pratiques

Concert argentin au salon de musique guitare flûte Vendredi 18 septembre, 19h00 Pavillon d’Artois Yvelines

18€, gratuit enfants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:30:00+02:00

Jacques Marmoud guitare et Alexis Kossenko flûte, tous deux exceptionnels musiciens à la carrière et discographie impressionnante, donnent un programme Astor Piazzola! Histoire du tango,… Concert absolument unique à ne pas rater

Pavillon d’Artois 187 bis rue du général de Gaulle 78740 Vaux-Sur-Seine Vaux-sur-Seine 78740 Yvelines Île-de-France 0687481065 [{« type »: « email », « value »: « Musiqueaupavillondartois@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0687481065 »}] Le pavillon d’Artois est l’une des plus belles demeures historiques privées des Yvelines. Ancien pavillon de chasse du comte d’Artois, plus jeune frère de Louis XVI et futur Charles X, c’est un lieu de fête, plein de charme et de poésie. Hyacinthe Rigaud, le portraitiste de Louis XIV, y a résidé 15 ans, et au 20ème siècle Gustave Roussy puis Léon et Eleanor Barzin Post. Aujourd’hui rouvert au public et aux arts, il accueille très régulièrement des concerts privés dans ses 5 salons de musique selon les acoustiques et l’époque des instruments à clavier recherchées (clavecin, clavicorde, pianos 1835, 1855, 1892, 1905, 1985 enfin, Érard, Tomkison, Bosendorfer, Steinway… ). Devenez ami de la musique au pavillon d’artois en vous inscrivant sur musiqueaupavillondartois@gmail.com. 400m à pied de la gare de Vaux sur Seine sur la ligne J à 45mn de la gare St Lazare.

Concert

©Pierre Fournel