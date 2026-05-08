Concert Arkhé, au commencement Dorlisheim samedi 9 mai 2026.
Début : Samedi 2026-05-09 20:00:00
fin : 2026-05-09 21:15:00
Arkhé3 travaille la tradition, porté par une improvisation tout en surprise. Entre Broadway et les grands maîtres du jazz, le trio façonne et réinvente. Chaque performance est un moment où passé et futur fusionnent dans l’instant, faisant de leur musique un terrain d’exploration, où chaque moment devient un nouveau commencement.
Erwin Siffer—Piano
Jérôme Fohrer—Contrebasse
Francesco Rees—Batterie .
1 rue des 2 Eglises Dorlisheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 6 79 02 20 40
