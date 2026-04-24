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Soirée Entrecôte Herdshire Dorlisheim

Soirée Entrecôte Herdshire Dorlisheim vendredi 5 juin 2026.

Adresse : 1 Chemin des Moissons

Ville : 67120 Dorlisheim

Département : Bas-Rhin

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Dorlisheim

Soirée Entrecôte Herdshire

1 Chemin des Moissons Dorlisheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-05 19:00:00
fin : 2026-06-06 23:00:00

Date(s) :
2026-06-05

Vendredi 5 & samedi 6 juin Soirées Entrecôte Herdshire
Vendredi 5 & samedi 6 juin Soirées Entrecôte Herdshire
39€ par personne à volonté
Buffet de crudités, beurre maître d’hôtel, sauce chimichurri, jus de viande   .

1 Chemin des Moissons Dorlisheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 20 50 85  commercial@lerhenan-hotel.com

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English :

Friday 5 & Saturday 6 June: Entrecôte Herdshire evenings

L’événement Soirée Entrecôte Herdshire Dorlisheim a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig

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