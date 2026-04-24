Dorlisheim

Soirée Entrecôte Herdshire

1 Chemin des Moissons Dorlisheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-05 19:00:00

fin : 2026-06-06 23:00:00

Date(s) :

2026-06-05

Vendredi 5 & samedi 6 juin Soirées Entrecôte Herdshire

Vendredi 5 & samedi 6 juin Soirées Entrecôte Herdshire

39€ par personne à volonté

Buffet de crudités, beurre maître d’hôtel, sauce chimichurri, jus de viande .

1 Chemin des Moissons Dorlisheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 20 50 85 commercial@lerhenan-hotel.com

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English :

Friday 5 & Saturday 6 June: Entrecôte Herdshire evenings

L’événement Soirée Entrecôte Herdshire Dorlisheim a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig