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Marché des créa-copines Dorlisheim

Marché des créa-copines Dorlisheim dimanche 7 juin 2026.

Adresse : 7 rue d'Obernai

Ville : 67120 Dorlisheim

Département : Bas-Rhin

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Dorlisheim

Marché des créa-copines

7 rue d’Obernai Dorlisheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-07 10:00:00
fin : 2026-06-07 16:30:00

Date(s) :
2026-06-07

Cinq copines créatrices  se retrouvent pour vous faire découvrir leurs univers: 
– La boite à Bizous
– Les P’titsPois De Carotte
– Lily et Symphorine
– L’Atelier ReCréa Tiph
– Cha’bulleuse
L’occasion de dénicher de jolies créations artisanales.   .

7 rue d’Obernai Dorlisheim 67120 Bas-Rhin Grand Est   adeline.clauss@hotmail.fr

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English :

L’événement Marché des créa-copines Dorlisheim a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig

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