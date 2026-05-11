Marché des créa-copines Dorlisheim
Marché des créa-copines Dorlisheim dimanche 7 juin 2026.
Dorlisheim
Marché des créa-copines
7 rue d’Obernai Dorlisheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-07 10:00:00
fin : 2026-06-07 16:30:00
Date(s) :
2026-06-07
Cinq copines créatrices se retrouvent pour vous faire découvrir leurs univers:
– La boite à Bizous
– Les P’titsPois De Carotte
– Lily et Symphorine
– L’Atelier ReCréa Tiph
– Cha’bulleuse
L’occasion de dénicher de jolies créations artisanales. .
7 rue d’Obernai Dorlisheim 67120 Bas-Rhin Grand Est adeline.clauss@hotmail.fr
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English :
L’événement Marché des créa-copines Dorlisheim a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig
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