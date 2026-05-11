Dorlisheim

Marché des créa-copines

7 rue d’Obernai Dorlisheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07 16:30:00

Date(s) :

2026-06-07

Cinq copines créatrices se retrouvent pour vous faire découvrir leurs univers:

– La boite à Bizous

– Les P’titsPois De Carotte

– Lily et Symphorine

– L’Atelier ReCréa Tiph

– Cha’bulleuse

L’occasion de dénicher de jolies créations artisanales. .

7 rue d’Obernai Dorlisheim 67120 Bas-Rhin Grand Est adeline.clauss@hotmail.fr

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English :

L’événement Marché des créa-copines Dorlisheim a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig