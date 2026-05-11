Dorlisheim

Cours de Zumba caritatif

Rue mercure 67120 Dorlisheim Dorlisheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06 15:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Rejoignez-nous pour une session de Zumba solidaire par Fab & Ophélie et tentez votre chance à notre tombola. Côté papilles, profitez du foodtruck Hoplapiz et d’une dégustation de rhums arrangés par la Cave des Intenables. Une journée placée sous le signe du partage au profit de SOS Villages d’Enfants. .

Rue mercure 67120 Dorlisheim Dorlisheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 48 52 52

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Cours de Zumba caritatif Dorlisheim a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig