Cours de Zumba caritatif Dorlisheim
Cours de Zumba caritatif Dorlisheim samedi 6 juin 2026.
Dorlisheim
Cours de Zumba caritatif
Rue mercure 67120 Dorlisheim Dorlisheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06 15:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Rejoignez-nous pour une session de Zumba solidaire par Fab & Ophélie et tentez votre chance à notre tombola. Côté papilles, profitez du foodtruck Hoplapiz et d’une dégustation de rhums arrangés par la Cave des Intenables. Une journée placée sous le signe du partage au profit de SOS Villages d’Enfants. .
Rue mercure 67120 Dorlisheim Dorlisheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 48 52 52
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English :
L’événement Cours de Zumba caritatif Dorlisheim a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig
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