Concert Arythmi Mers-les-Bains
Concert Arythmi Mers-les-Bains samedi 25 avril 2026.
Concert Arythmi
1 Avenue des Villes Soeurs Mers-les-Bains Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 21:30:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Le meilleur du Pop-Rock (reprises variétés françaises et internationales)
Avant-concert à 20h30 Bonarty
Gratuit
Le meilleur du Pop-Rock (reprises variétés françaises et internationales)
Avant-concert à 20h30 Bonarty
Gratuit .
1 Avenue des Villes Soeurs Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 35 83 57 52
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The best of Pop-Rock (French and international variety covers)
Pre-concert at 8:30pm: Bonarty
Free
L’événement Concert Arythmi Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-19 par DESTINATION LE TREPORT MERS