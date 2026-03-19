Concert Arythmi

1 Avenue des Villes Soeurs Mers-les-Bains Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 21:30:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Le meilleur du Pop-Rock (reprises variétés françaises et internationales)

Avant-concert à 20h30 Bonarty

Gratuit

Le meilleur du Pop-Rock (reprises variétés françaises et internationales)

Avant-concert à 20h30 Bonarty

Gratuit .

1 Avenue des Villes Soeurs Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 35 83 57 52

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English :

The best of Pop-Rock (French and international variety covers)

Pre-concert at 8:30pm: Bonarty

Free

L’événement Concert Arythmi Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-19 par DESTINATION LE TREPORT MERS