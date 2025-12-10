Concert Ashland Craft (USA)

Parc des Etoiles Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 19:30:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Ashland Craft est une des nouvelles voix montante de la musique Country aux États-Unis.

Ses chansons, ses interprétations sincères sans artifice et sans concessions donnent une emprunte unique à son style.

Elle clôturera avec brio le festival country !

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Parc des Etoiles Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes festivaldecraponnesurarzon@gmail.com

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English :

Ashland Craft is one of the new rising voices of Country music in the United States.

Her songs, her sincere interpretations and her no-nonsense, no-compromise approach give her style a unique stamp.

She’ll bring the country festival to a brilliant close!

L’événement Concert Ashland Craft (USA) Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay