Concert Ashland Craft (USA) Craponne-sur-Arzon
Concert Ashland Craft (USA) Craponne-sur-Arzon dimanche 26 juillet 2026.
Concert Ashland Craft (USA)
Parc des Etoiles Craponne-sur-Arzon Haute-Loire
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 19:30:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Ashland Craft est une des nouvelles voix montante de la musique Country aux États-Unis.
Ses chansons, ses interprétations sincères sans artifice et sans concessions donnent une emprunte unique à son style.
Elle clôturera avec brio le festival country !
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Parc des Etoiles Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes festivaldecraponnesurarzon@gmail.com
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English :
Ashland Craft is one of the new rising voices of Country music in the United States.
Her songs, her sincere interpretations and her no-nonsense, no-compromise approach give her style a unique stamp.
She’ll bring the country festival to a brilliant close!
L’événement Concert Ashland Craft (USA) Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay