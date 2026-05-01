Concert au Bar du Fronton Bar du Fronton Bidart
Concert au Bar du Fronton Bar du Fronton Bidart samedi 16 mai 2026.
Bidart
Concert au Bar du Fronton
Bar du Fronton 2 Place Sauveur Atchoarena Bidart Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 17:30:00
fin : 2026-05-16 19:30:00
Date(s) :
2026-05-16
Concert de la chanteuse et musicienne Brésilienne Juliana Olm entre 17h30 et 19h30. .
Bar du Fronton 2 Place Sauveur Atchoarena Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 72 76
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English : Concert au Bar du Fronton
L’événement Concert au Bar du Fronton Bidart a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Bidart
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