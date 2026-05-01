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Concert au Bar du Fronton Bar du Fronton Bidart

Concert au Bar du Fronton Bar du Fronton Bidart

Concert au Bar du Fronton Bar du Fronton Bidart samedi 16 mai 2026.

Lieu : Bar du Fronton

Adresse : 2 Place Sauveur Atchoarena

Ville : 64210 Bidart

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif : Gratuit

Bidart

Concert au Bar du Fronton

Bar du Fronton 2 Place Sauveur Atchoarena Bidart Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 17:30:00
fin : 2026-05-16 19:30:00

Date(s) :
2026-05-16

Concert de la chanteuse et musicienne Brésilienne Juliana Olm entre 17h30 et 19h30.   .

Bar du Fronton 2 Place Sauveur Atchoarena Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 72 76 

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English : Concert au Bar du Fronton

L’événement Concert au Bar du Fronton Bidart a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Bidart

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