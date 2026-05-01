Concert au Bar du Fronton Bar du Fronton Bidart

Bidart

Concert au Bar du Fronton

Bar du Fronton 2 Place Sauveur Atchoarena Bidart Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 17:30:00

fin : 2026-05-16 19:30:00

Date(s) :

2026-05-16

Concert de la chanteuse et musicienne Brésilienne Juliana Olm entre 17h30 et 19h30. .

Bar du Fronton 2 Place Sauveur Atchoarena Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 72 76

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English : Concert au Bar du Fronton

L’événement Concert au Bar du Fronton Bidart a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Bidart