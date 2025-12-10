Bidarten Kantuz Bidart

Bidarten Kantuz

Place Sauveur Atchoarena Bidart Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-07-04

fin : 2026-10-03

2026-07-04 2026-08-01 2026-09-05 2026-10-03 2026-11-07 2026-12-05

Le Bidarten Kantuz c’est le rendez-vous des amoureux des chansons basques.

Venez chanter et passer un agréable moment tous ensemble sur la Place de la Mairie. .

Place Sauveur Atchoarena Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 93 85 contact@bidarttourisme.com

