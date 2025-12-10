Bidarten Kantuz Bidart

Bidarten Kantuz

Bidarten Kantuz Bidart samedi 4 juillet 2026.

Bidarten Kantuz

Place Sauveur Atchoarena Bidart Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-07-04 2026-08-01 2026-09-05 2026-10-03 2026-11-07 2026-12-05

Le Bidarten Kantuz c’est le rendez-vous des amoureux des chansons basques.
Venez chanter et passer un agréable moment tous ensemble sur la Place de la Mairie.   .

Place Sauveur Atchoarena Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 93 85  contact@bidarttourisme.com

English : Bidarten Kantuz

L’événement Bidarten Kantuz Bidart a été mis à jour le 2025-12-08 par OT Bidart