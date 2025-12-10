Bidarten Kantuz Bidart
Bidarten Kantuz Bidart samedi 4 juillet 2026.
Bidarten Kantuz
Place Sauveur Atchoarena Bidart Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-07-04
fin : 2026-10-03
2026-07-04 2026-08-01 2026-09-05 2026-10-03 2026-11-07 2026-12-05
Le Bidarten Kantuz c’est le rendez-vous des amoureux des chansons basques.
Venez chanter et passer un agréable moment tous ensemble sur la Place de la Mairie. .
Place Sauveur Atchoarena Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 93 85 contact@bidarttourisme.com
