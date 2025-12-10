Mutxiko (Danses basques) Bidart
Mutxiko (Danses basques)
Place Sauveur Atchoarena Bidart Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-07-12
fin : 2026-10-11
2026-07-12 2026-08-09 2026-09-13 2026-10-11 2026-11-08 2026-12-13
Danses populaires basques animées par le groupe Patxi eta Konpania.
Ne manquez pas le rendez-vous mensuel sur la place du village fandango, mutxiko, jota, polka, avec ou sans partenaire, entrez dans la ronde ! .
Place Sauveur Atchoarena Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 93 85 contact@bidarttourisme.com
