Mutxiko (Danses basques) Bidart

Mutxiko (Danses basques)

Place Sauveur Atchoarena Bidart Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-07-12

fin : 2026-10-11

2026-07-12 2026-08-09 2026-09-13 2026-10-11 2026-11-08 2026-12-13

Danses populaires basques animées par le groupe Patxi eta Konpania.

Ne manquez pas le rendez-vous mensuel sur la place du village fandango, mutxiko, jota, polka, avec ou sans partenaire, entrez dans la ronde ! .

Place Sauveur Atchoarena Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 93 85 contact@bidarttourisme.com

