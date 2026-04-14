Course eau libre “La Traversée de Bidart à la nage” Rue de l’Uhabia Bidart

Bidart

Course eau libre “La Traversée de Bidart à la nage”

Rue de l’Uhabia Plage de l’Uhabia Bidart Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 08:30:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Traversée de 3km

Inscription sur le site internet du BOC .

Rue de l’Uhabia Plage de l’Uhabia Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Course eau libre “La Traversée de Bidart à la nage”

L’événement Course eau libre “La Traversée de Bidart à la nage” Bidart a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Bidart