Course eau libre “La Traversée de Bidart à la nage” Rue de l’Uhabia Bidart
Course eau libre “La Traversée de Bidart à la nage” Rue de l’Uhabia Bidart vendredi 24 juillet 2026.
Bidart
Course eau libre “La Traversée de Bidart à la nage”
Rue de l’Uhabia Plage de l’Uhabia Bidart Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 08:30:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Traversée de 3km
Inscription sur le site internet du BOC .
Rue de l’Uhabia Plage de l’Uhabia Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : Course eau libre “La Traversée de Bidart à la nage”
L’événement Course eau libre “La Traversée de Bidart à la nage” Bidart a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Bidart
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