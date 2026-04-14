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Course eau libre “La Traversée de Bidart à la nage” Rue de l’Uhabia Bidart

Course eau libre “La Traversée de Bidart à la nage” Rue de l’Uhabia Bidart

Course eau libre “La Traversée de Bidart à la nage” Rue de l’Uhabia Bidart vendredi 24 juillet 2026.

Lieu : Rue de l'Uhabia

Adresse : Plage de l'Uhabia

Ville : 64210 Bidart

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 24 juillet 2026

Fin : vendredi 24 juillet 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif :

Bidart

Course eau libre “La Traversée de Bidart à la nage”

Rue de l’Uhabia Plage de l’Uhabia Bidart Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 08:30:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Traversée de 3km

Inscription sur le site internet du BOC   .

Rue de l’Uhabia Plage de l’Uhabia Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine  

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English : Course eau libre “La Traversée de Bidart à la nage”

L’événement Course eau libre “La Traversée de Bidart à la nage” Bidart a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Bidart

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