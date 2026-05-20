Bidart

Paysages, risques littoraux et adaptation à Bidart CPIE Littoral basque

Rue Erretegia Bidart Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 10:00:00

fin : 2026-07-29 12:30:00

Date(s) :

2026-07-29

Dans le cadre du programme de sensibilisation aux risques littoraux développé avec la Communauté d’Agglomération Pays basque, le CPIE propose cette sortie nature sur le littoral.

Ce secteur du littoral basque présente une géologie et géomorphologie très variés, les typologies de risque le sont tout aussi submersion, inondation, éboulement.

Lors d’une balade par les plages, rues et sentier littoral sur la commune de Bidart le chargé de mission du CPIE vous propose une vision géo historique sur les interactions entre l’homme, la géologie et le climat.

Prévoir chaussures de marche, vêtements d’extérieur, casquette ou chapeau et gourde.

Gratuit mais sur inscription obligatoire

abbadia.cpie.accueil@cpie-hendaye.fr .

Rue Erretegia Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 93 85 abbadia.cpie.accueil@cpie-hendaye.fr

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English : Paysages, risques littoraux et adaptation à Bidart CPIE Littoral basque

L’événement Paysages, risques littoraux et adaptation à Bidart CPIE Littoral basque Bidart a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Bidart