Paysages, risques littoraux et adaptation à Bidart CPIE Littoral basque Bidart
Paysages, risques littoraux et adaptation à Bidart CPIE Littoral basque Bidart mercredi 29 juillet 2026.
Bidart
Paysages, risques littoraux et adaptation à Bidart CPIE Littoral basque
Rue Erretegia Bidart Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:00:00
fin : 2026-07-29 12:30:00
Date(s) :
2026-07-29
Dans le cadre du programme de sensibilisation aux risques littoraux développé avec la Communauté d’Agglomération Pays basque, le CPIE propose cette sortie nature sur le littoral.
Ce secteur du littoral basque présente une géologie et géomorphologie très variés, les typologies de risque le sont tout aussi submersion, inondation, éboulement.
Lors d’une balade par les plages, rues et sentier littoral sur la commune de Bidart le chargé de mission du CPIE vous propose une vision géo historique sur les interactions entre l’homme, la géologie et le climat.
Prévoir chaussures de marche, vêtements d’extérieur, casquette ou chapeau et gourde.
Gratuit mais sur inscription obligatoire
abbadia.cpie.accueil@cpie-hendaye.fr .
Rue Erretegia Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 93 85 abbadia.cpie.accueil@cpie-hendaye.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Paysages, risques littoraux et adaptation à Bidart CPIE Littoral basque
L’événement Paysages, risques littoraux et adaptation à Bidart CPIE Littoral basque Bidart a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Bidart
À voir aussi à Bidart (Pyrénées-Atlantiques)
- Concours de Pétanque en doublette montée Rue Berrua Bidart 30 juin 2026
- Visite commentée du centre bourg Rue Erretegia Bidart 1 juillet 2026
- Bidarten Kantuz Bidart 4 juillet 2026
- Partie de pelote basque à main nue Place Sauveur Atchoarena Bidart 4 juillet 2026
- Histoires, comptines, bricolage et Cie Toki-Toki Bidart 8 juillet 2026