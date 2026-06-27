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AGENDA · Villeneuve-d'Allier

Concert au bar grill de la Vialette / Laid Back La Vialette Villeneuve-d’Allier

samedi 15 août 2026 · La Vialette · Villeneuve-d'Allier

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
La Vialette
Adresse
Bar Grill La Vialette
Ville
43380 Villeneuve-d'Allier
Département
Haute-Loire
Tarif

Villeneuve-d’Allier

Concert au bar grill de la Vialette / Laid Back

La Vialette Bar Grill La Vialette Villeneuve-d’Allier Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 20:00:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Ambiance Pop Rock au restaurant pour la soirée.
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La Vialette Bar Grill La Vialette Villeneuve-d’Allier 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 69 13 

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English :

Pop-rock vibe at the restaurant tonight.

L’événement Concert au bar grill de la Vialette / Laid Back Villeneuve-d’Allier a été mis à jour le 2026-06-27 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

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