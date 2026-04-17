Escurolles

Concert au Bar L’Aiglon

Bar L’Aiglon Escurolles Allier

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

reaps compris.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Concert gratuit au Bar L’Aiglon, avec jambon à la broche, pommes de terre et dessert pour 15€.

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Bar L’Aiglon Escurolles 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 59 19

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English :

Free concert at Bar L’Aiglon, with spit-roasted ham, potatoes and dessert for 15?

L’événement Concert au Bar L’Aiglon Escurolles a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme Val de Sioule