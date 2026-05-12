Spectacle annuel ATDE Salle des fêtes Escurolles

Escurolles

Spectacle annuel ATDE

Salle des fêtes Rue des Forges Escurolles Allier

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 20:45:00

fin : 2026-06-06 00:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Embarquez avec nous pour un voyage autour du monde avec des danses et quelques surprises !

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Salle des fêtes Rue des Forges Escurolles 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 26 78 47 atdescurolles@gmail.com

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English :

Join us for a trip around the world, with dancing and a few surprises!

L’événement Spectacle annuel ATDE Escurolles a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme Val de Sioule