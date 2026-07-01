AGENDA · Curemonte
Concert au BarbrockCafé Folk en été Curemonte
samedi 18 juillet 2026 · Curemonte
Informations pratiques
Curemonte
Concert au BarbrockCafé Folk en été
465 La Route Basse Curemonte Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 20:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Le Folkways Duo vient assurer l’ambiance au BarbrockCafé pour une soirée tout en convivialité
Planches apéritives et places assises sur réservation .
465 La Route Basse Curemonte 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 67 23 19
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English : Concert au BarbrockCafé Folk en été
L’événement Concert au BarbrockCafé Folk en été Curemonte a été mis à jour le 2026-07-03 par Corrèze Tourisme
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