Informations pratiques

Curemonte

Concert au BarbrockCafé Folk en été

465 La Route Basse Curemonte Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 20:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Le Folkways Duo vient assurer l’ambiance au BarbrockCafé pour une soirée tout en convivialité

Planches apéritives et places assises sur réservation .

465 La Route Basse Curemonte 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 67 23 19

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English : Concert au BarbrockCafé Folk en été

L’événement Concert au BarbrockCafé Folk en été Curemonte a été mis à jour le 2026-07-03 par Corrèze Tourisme