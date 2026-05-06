Festival Saint-Céré Shakespeare Song(e)s Marie Oppert Curemonte
Festival Saint-Céré Shakespeare Song(e)s Marie Oppert Curemonte lundi 27 juillet 2026.
Curemonte
Festival Saint-Céré Shakespeare Song(e)s Marie Oppert
Curemonte Corrèze
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 21:00:00
fin : 2026-07-27 22:15:00
Date(s) :
2026-07-27
Après sa magnifique performance dans les fééries d’Aladin et la Belle éveillée l’an passé, Marie Oppert revient au Festival de Saint-Céré avec une création un spectacle de théâtre musical, version tréteaux, explorant une sélection d’oeuvres de Shakespeare.
Shakespeare à la lueur des bougies Marie Oppert, pensionnaire de la Comédie-Française, s’empare des textes shakespeariens et de leur interprétation par des compositeurs allant de Purcell à Bernstein en passant par Poulenc, accompagnée par le pianiste et accordéoniste Benoît Urbain. Tous deux vous convient à un voyage au pays des songes shakespeariens, puisant chansons et textes dans l’envoûtement d’une soirée magique. .
Curemonte 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 65 38 28 08
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English : Festival Saint-Céré Shakespeare Song(e)s Marie Oppert
L’événement Festival Saint-Céré Shakespeare Song(e)s Marie Oppert Curemonte a été mis à jour le 2026-05-06 par Corrèze Tourisme