Curemonte

Festival Saint-Céré Shakespeare Song(e)s Marie Oppert

Curemonte Corrèze

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 21:00:00

fin : 2026-07-27 22:15:00

Date(s) :

2026-07-27

Après sa magnifique performance dans les fééries d’Aladin et la Belle éveillée l’an passé, Marie Oppert revient au Festival de Saint-Céré avec une création un spectacle de théâtre musical, version tréteaux, explorant une sélection d’oeuvres de Shakespeare.

Shakespeare à la lueur des bougies Marie Oppert, pensionnaire de la Comédie-Française, s’empare des textes shakespeariens et de leur interprétation par des compositeurs allant de Purcell à Bernstein en passant par Poulenc, accompagnée par le pianiste et accordéoniste Benoît Urbain. Tous deux vous convient à un voyage au pays des songes shakespeariens, puisant chansons et textes dans l’envoûtement d’une soirée magique. .

Curemonte 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 65 38 28 08

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival Saint-Céré Shakespeare Song(e)s Marie Oppert

L’événement Festival Saint-Céré Shakespeare Song(e)s Marie Oppert Curemonte a été mis à jour le 2026-05-06 par Corrèze Tourisme