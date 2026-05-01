Curemonte

Balade sur la Biodiversité Curemontoise

465 La Route Basse Curemonte Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 09:00:00

fin : 2026-05-24 12:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Une sortie sur le thème de la BIODIVERSITÉ CUREMONTOISE

Faune & Flore de la vallée de la Sourdoire

Apportez vos jumelles !

Avec François Fuchs, agronome et éleveur de Moutons d’Ouessant à Curemonte

Parcours à pied du pont de Plaisance au pont du Marché (environ 5 km de marche)

Rafraîchissement offert en fin de balade.

Sortie reportée en cas de mauvaises conditions météo .

465 La Route Basse Curemonte 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 99 12 59

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English : Balade sur la Biodiversité Curemontoise

L’événement Balade sur la Biodiversité Curemontoise Curemonte a été mis à jour le 2026-05-16 par Corrèze Tourisme