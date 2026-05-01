Curemonte

Exposition Simplement Sauvage de Patricia Fayat

Curemonte Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 11:00:00

fin : 2026-05-25 19:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Exposition des Peintures de Patricia Fayat à l’Eglise Saint Hilaire de la Combe

Patricia Fayat est artiste peintre aquarelliste et une céramiste passionnée, est implantée à Beaulieu sur Dordogne .

Curemonte 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 26 73 04

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English : Exposition Simplement Sauvage de Patricia Fayat

L’événement Exposition Simplement Sauvage de Patricia Fayat Curemonte a été mis à jour le 2026-04-27 par Corrèze Tourisme