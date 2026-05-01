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Exposition Simplement Sauvage de Patricia Fayat Curemonte

Exposition Simplement Sauvage de Patricia Fayat Curemonte

Exposition Simplement Sauvage de Patricia Fayat Curemonte vendredi 22 mai 2026.

Ville : 19500 Curemonte

Département : Corrèze

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : lundi 25 mai 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : Gratuit

Curemonte

Exposition Simplement Sauvage de Patricia Fayat

Curemonte Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 11:00:00
fin : 2026-05-25 19:00:00

Date(s) :
2026-05-22

Exposition des Peintures de Patricia Fayat à l’Eglise Saint Hilaire de la Combe
Patricia Fayat est artiste peintre aquarelliste et une céramiste passionnée, est implantée à Beaulieu sur Dordogne   .

Curemonte 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 26 73 04 

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English : Exposition Simplement Sauvage de Patricia Fayat

L’événement Exposition Simplement Sauvage de Patricia Fayat Curemonte a été mis à jour le 2026-04-27 par Corrèze Tourisme

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