Exposition Simplement Sauvage de Patricia Fayat Curemonte
Exposition Simplement Sauvage de Patricia Fayat Curemonte vendredi 22 mai 2026.
Curemonte
Exposition Simplement Sauvage de Patricia Fayat
Curemonte Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 11:00:00
fin : 2026-05-25 19:00:00
Date(s) :
2026-05-22
Exposition des Peintures de Patricia Fayat à l’Eglise Saint Hilaire de la Combe
Patricia Fayat est artiste peintre aquarelliste et une céramiste passionnée, est implantée à Beaulieu sur Dordogne .
Curemonte 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 26 73 04
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English : Exposition Simplement Sauvage de Patricia Fayat
L’événement Exposition Simplement Sauvage de Patricia Fayat Curemonte a été mis à jour le 2026-04-27 par Corrèze Tourisme