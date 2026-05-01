Curemonte

Conférence La cuisine de tradition locale en Midi Corrézien

Salle Polyvalente Curemonte Corrèze

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 19:00:00

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

Les Amis de Curemonte vous proposent une conférence avec Jean Bouyssou

la cuisine de tradition locale en Midi Corrézien

Recettes, démonstration, dégustation

Verre de l’amitié

Libre participation

Réservation souhaitée .

Salle Polyvalente Curemonte 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 26 73 04

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English : Conférence La cuisine de tradition locale en Midi Corrézien

L’événement Conférence La cuisine de tradition locale en Midi Corrézien Curemonte a été mis à jour le 2026-04-30 par Corrèze Tourisme