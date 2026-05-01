Conférence La cuisine de tradition locale en Midi Corrézien Curemonte
Conférence La cuisine de tradition locale en Midi Corrézien Curemonte jeudi 14 mai 2026.
Curemonte
Conférence La cuisine de tradition locale en Midi Corrézien
Salle Polyvalente Curemonte Corrèze
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 19:00:00
fin : 2026-05-14
Date(s) :
2026-05-14
Les Amis de Curemonte vous proposent une conférence avec Jean Bouyssou
la cuisine de tradition locale en Midi Corrézien
Recettes, démonstration, dégustation
Verre de l’amitié
Libre participation
Réservation souhaitée .
Salle Polyvalente Curemonte 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 26 73 04
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English : Conférence La cuisine de tradition locale en Midi Corrézien
L’événement Conférence La cuisine de tradition locale en Midi Corrézien Curemonte a été mis à jour le 2026-04-30 par Corrèze Tourisme