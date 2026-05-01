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Conférence La cuisine de tradition locale en Midi Corrézien Curemonte

Conférence La cuisine de tradition locale en Midi Corrézien Curemonte

Conférence La cuisine de tradition locale en Midi Corrézien Curemonte jeudi 14 mai 2026.

Adresse : Salle Polyvalente

Ville : 19500 Curemonte

Département : Corrèze

Début : jeudi 14 mai 2026

Fin : jeudi 14 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Curemonte

Conférence La cuisine de tradition locale en Midi Corrézien

Salle Polyvalente Curemonte Corrèze

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 19:00:00
fin : 2026-05-14

Date(s) :
2026-05-14

Les Amis de Curemonte vous proposent une conférence avec Jean Bouyssou
la cuisine de tradition locale en Midi Corrézien
Recettes, démonstration, dégustation
Verre de l’amitié
Libre participation
Réservation souhaitée   .

Salle Polyvalente Curemonte 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 26 73 04 

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English : Conférence La cuisine de tradition locale en Midi Corrézien

L’événement Conférence La cuisine de tradition locale en Midi Corrézien Curemonte a été mis à jour le 2026-04-30 par Corrèze Tourisme

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