Curemonte

Rendez-vous aux Jardins à Curemonte

dans tout le village Curemonte Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-06 19:00:00

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-07

Plusieurs jardins privés seront ouverts. Nous vous proposons de venir déambuler dans les rues du village à la découverte de son patrimoine et de ses jardins privés

De nombreux sculpteurs de la région seront présents avec leurs œuvres dans les jardins. Le thème de la vue sera décliné grâce à la présence de carnettistes qui s’installeront dans les jardins et le village pour dessiner.

Les élèves de l’école primaire exposeront leurs créations.

Vous aurez la possibilité de vous restaurer ou de vous rafraîchir au cours de votre visite découverte .

dans tout le village Curemonte 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 26 73 04

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English : Rendez-vous aux Jardins à Curemonte

L’événement Rendez-vous aux Jardins à Curemonte Curemonte a été mis à jour le 2026-05-05 par Corrèze Tourisme