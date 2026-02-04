Concert au bénéfice de l’association Un Pas Vers La Vie-Autisme Eglise Saint Sulpice Paris

Le Jeudi 9 avril à 20h45 à l’Église Saint Sulpice, concert au bénéfice d’Un Pas Vers La Vie-Autisme : https://www.unpasverslavie.fr/

Au programme : Concerto pour

piano « Samy » de Reiner et Messe du Couronnement de Mozart.

Avec : Umi Garrett

(piano), https://www.umigarrettpiano.com/about-umigarrett

Marie-Josée Matar (soprano), https://mariejoseematar.com/

Bertrand Dazin (alto), https://www.instagram.com/bertranddazin/

Joachim

Bresson (ténor),

Jean-Louis Serre (basse), https://www.instagram.com/jean.louis.serre/

choeur Hugues Reiner,

choeur des 400, sous la direction d’Hugues Reiner

Concert dans le cadre de la journée mondiale de l’autisme au bénéfice de l’association Un Pas Vers La Vie-Autisme.

Le jeudi 09 avril 2026

de 20h45 à 22h45

payant

Catégorie 1 : 40€, catégorie 2 : 20€.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-09T23:45:00+02:00

fin : 2026-04-10T01:45:00+02:00

Date(s) : 2026-04-09T20:45:00+02:00_2026-04-09T22:45:00+02:00

Eglise Saint Sulpice Place Saint-Sulpice 75006 Paris



Afficher la carte du lieu Eglise Saint Sulpice et trouvez le meilleur itinéraire

