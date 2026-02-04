Concert au bénéfice de l’association Un Pas Vers La Vie-Autisme Eglise Saint Sulpice Paris
Concert au bénéfice de l’association Un Pas Vers La Vie-Autisme Eglise Saint Sulpice Paris jeudi 9 avril 2026.
Le Jeudi 9 avril à 20h45 à l’Église Saint Sulpice, concert au bénéfice d’Un Pas Vers La Vie-Autisme : https://www.unpasverslavie.fr/
Au programme : Concerto pour
piano « Samy » de Reiner et Messe du Couronnement de Mozart.
Avec : Umi Garrett
(piano), https://www.umigarrettpiano.com/about-umigarrett
Marie-Josée Matar (soprano), https://mariejoseematar.com/
Bertrand Dazin (alto), https://www.instagram.com/bertranddazin/
Joachim
Bresson (ténor),
Jean-Louis Serre (basse), https://www.instagram.com/jean.louis.serre/
choeur Hugues Reiner,
choeur des 400, sous la direction d’Hugues Reiner
Concert dans le cadre de la journée mondiale de l’autisme au bénéfice de l’association Un Pas Vers La Vie-Autisme.
Le jeudi 09 avril 2026
de 20h45 à 22h45
payant
Catégorie 1 : 40€, catégorie 2 : 20€.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-09T23:45:00+02:00
fin : 2026-04-10T01:45:00+02:00
Date(s) : 2026-04-09T20:45:00+02:00_2026-04-09T22:45:00+02:00
Eglise Saint Sulpice Place Saint-Sulpice 75006 Paris
Afficher la carte du lieu Eglise Saint Sulpice et trouvez le meilleur itinéraire