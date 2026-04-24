Morogues

Concert au Berry Social Club

Morogues Cher

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 19:00:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Une soirée concerts indie, noise et slow gaze au Berry Social Club à Morogues pour une immersion sonore intense et alternative.

Le Berry Social Club propose une nouvelle soirée concerts le 12 juin à Morogues, dédiée aux musiques indie et noise.

À l’affiche, trois formations aux univers complémentaires Low Rent Housing (post indie noise, Tours), Suif (slow gaze, Bordeaux) et The Big Idea (rock indie, La Rochelle). Les portes ouvrent à 19h pour un début des concerts à 21h, dans une ambiance conviviale avec DJ set, bar et restauration sur place.

L’événement se déroule au Chezal Masseron.

Entrée 10 €, adhésion à l’association 3 €. Une soirée à destination des amateurs de découvertes musicales et d’énergie live. 10 .

Morogues 18220 Cher Centre-Val de Loire berrysocialclub@gmail.com

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English :

An evening of indie, noise and slow-gaze concerts at the Berry Social Club in Morogues for an intense, alternative immersion in sound.

L’événement Concert au Berry Social Club Morogues a été mis à jour le 2026-04-24 par OT BOURGES