Concert au Chalet avec Duo Eclipse Le Chalet Salies-de-Béarn
Concert au Chalet avec Duo Eclipse Le Chalet Salies-de-Béarn vendredi 15 mai 2026.
Salies-de-Béarn
Concert au Chalet avec Duo Eclipse
Le Chalet 1 boulevard Saint Guily Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 20:00:00
fin : 2026-05-15
Date(s) :
2026-05-15
Avez-vous prévu de passer une soirée dans une ambiance Pop, Soul, Jazz, Blues et Rock ? Cette soirée est faite pour vous! Avec le Duo Eclipse, vous êtes assurés de passés une excellente soirée ! En exclusivité sur le Béarn des gaves, alors pensez à réserver votre table ! .
Le Chalet 1 boulevard Saint Guily Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 30 95 91
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English : Concert au Chalet avec Duo Eclipse
L’événement Concert au Chalet avec Duo Eclipse Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-04-25 par OT Béarn des Gaves
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