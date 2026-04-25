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Concert au Chalet avec le Tribute Gainsbourg et Bardot Place du Jardin Public Salies-de-Béarn

Concert au Chalet avec le Tribute Gainsbourg et Bardot Place du Jardin Public Salies-de-Béarn

Concert au Chalet avec le Tribute Gainsbourg et Bardot Place du Jardin Public Salies-de-Béarn samedi 16 mai 2026.

Lieu : Place du Jardin Public

Adresse : Le Chalet

Ville : 64270 Salies-de-Béarn

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Salies-de-Béarn

Concert au Chalet avec le Tribute Gainsbourg et Bardot

Place du Jardin Public Le Chalet Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 20:00:00
fin : 2026-05-16

Date(s) :
2026-05-16

Le Chalet reçoit le Tribute Gainsbourg et Bardot pour le plaisir de tous ! Venez découvrir ou redécouvrir les chansons de ces deux icônes de la musique française !
Pensez à réserver votre table car succès assuré !   .

Place du Jardin Public Le Chalet Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 30 95 91  chasteldiffusion@gmail.com

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English : Concert au Chalet avec le Tribute Gainsbourg et Bardot

L’événement Concert au Chalet avec le Tribute Gainsbourg et Bardot Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-04-25 par OT Béarn des Gaves

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