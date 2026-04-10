CONCERT AU CHÂTEAU ERICK NEW TRIO Bouisse dimanche 3 mai 2026.
2 camin de Mielobre Bouisse Aude
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-05-03 16:30:00
Les amis du château de Bouisse vous convient pour un concert au château !
Après la visite guidée de 15h, vous pourrez profiter du concert du Trio Erick New Trio quans les hommes vivrons d’amour .
Un univers musical où se mêlent créativité et passion, avec un choix de titres ne laissant rien au hasard. Avec Erick Lenguin, Tony Ros et Matias Gobit.
Réservation conseillée.
2 camin de Mielobre Bouisse 11330 Aude Occitanie +33 6 79 10 11 32 chateau.de.bouisse@gmail.com
English :
Les amis du château de Bouisse invite you to a concert at the château!
After the guided tour at 3pm, enjoy a concert by the Erick New Trio quans les hommes vivrons d’amour .
A musical universe blending creativity and passion, with a selection of titles leaving nothing to chance. With Erick Lenguin, Tony Ros and Matias Gobit.
Reservations recommended.
L’événement CONCERT AU CHÂTEAU ERICK NEW TRIO Bouisse a été mis à jour le 2026-04-10 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Corbières-Minervois
