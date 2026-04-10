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THÉÂTRE AU CHÂTEAU PATRIMOINE EN SCÈNE Bouisse

THÉÂTRE AU CHÂTEAU PATRIMOINE EN SCÈNE Bouisse

THÉÂTRE AU CHÂTEAU PATRIMOINE EN SCÈNE Bouisse samedi 23 mai 2026.

Adresse : 2 camin de Mielobre

Ville : 11330 Bouisse

Département : Aude

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Bouisse

THÉÂTRE AU CHÂTEAU PATRIMOINE EN SCÈNE

2 camin de Mielobre Bouisse Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

Les amis du château de Bouisse vous convient pour une représentation !

La compagnie FF vous propose son spectacle itinérant entre le village et le château, avec, pour fil conducteur, l’univers du poète René Nelli.
En partenariat avec le PNR Corbières-Fenouillèdes et l’EPCC Les arts de lire de Lagrasse.

Réservation conseillée.
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2 camin de Mielobre Bouisse 11330 Aude Occitanie +33 6 79 10 11 32  chateau.de.bouisse@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Les amis du château de Bouisse invite you to a performance!

The FF company presents its touring show between the village and the château, focusing on the world of poet René Nelli.
In partnership with PNR Corbières-Fenouillèdes and EPCC Les arts de lire de Lagrasse.

Reservations recommended.

L’événement THÉÂTRE AU CHÂTEAU PATRIMOINE EN SCÈNE Bouisse a été mis à jour le 2026-04-10 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Corbières-Minervois

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