THÉÂTRE AU CHÂTEAU PATRIMOINE EN SCÈNE Bouisse
THÉÂTRE AU CHÂTEAU PATRIMOINE EN SCÈNE Bouisse samedi 23 mai 2026.
Bouisse
THÉÂTRE AU CHÂTEAU PATRIMOINE EN SCÈNE
2 camin de Mielobre Bouisse Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Les amis du château de Bouisse vous convient pour une représentation !
La compagnie FF vous propose son spectacle itinérant entre le village et le château, avec, pour fil conducteur, l’univers du poète René Nelli.
En partenariat avec le PNR Corbières-Fenouillèdes et l’EPCC Les arts de lire de Lagrasse.
Réservation conseillée.
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2 camin de Mielobre Bouisse 11330 Aude Occitanie +33 6 79 10 11 32 chateau.de.bouisse@gmail.com
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English :
Les amis du château de Bouisse invite you to a performance!
The FF company presents its touring show between the village and the château, focusing on the world of poet René Nelli.
In partnership with PNR Corbières-Fenouillèdes and EPCC Les arts de lire de Lagrasse.
Reservations recommended.
L’événement THÉÂTRE AU CHÂTEAU PATRIMOINE EN SCÈNE Bouisse a été mis à jour le 2026-04-10 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Corbières-Minervois
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