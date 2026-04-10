Bouisse

THÉÂTRE AU CHÂTEAU PATRIMOINE EN SCÈNE

2 camin de Mielobre Bouisse Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Les amis du château de Bouisse vous convient pour une représentation !

La compagnie FF vous propose son spectacle itinérant entre le village et le château, avec, pour fil conducteur, l’univers du poète René Nelli.

En partenariat avec le PNR Corbières-Fenouillèdes et l’EPCC Les arts de lire de Lagrasse.

Réservation conseillée.

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2 camin de Mielobre Bouisse 11330 Aude Occitanie +33 6 79 10 11 32 chateau.de.bouisse@gmail.com

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English :

Les amis du château de Bouisse invite you to a performance!

The FF company presents its touring show between the village and the château, focusing on the world of poet René Nelli.

In partnership with PNR Corbières-Fenouillèdes and EPCC Les arts de lire de Lagrasse.

Reservations recommended.

L’événement THÉÂTRE AU CHÂTEAU PATRIMOINE EN SCÈNE Bouisse a été mis à jour le 2026-04-10 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Corbières-Minervois