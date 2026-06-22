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Concert au cloître Montivilliers

Concert au cloître Montivilliers dimanche 23 août 2026.

Adresse
Abbaye de Montivilliers
Ville
76290 Montivilliers
Département
Seine-Maritime
Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
17:00:00
Tarif

Montivilliers

Concert au cloître

Abbaye de Montivilliers Montivilliers Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 17:00:00
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-23

Laissez-vous porter par la douceur des cordes lors d’un concert de guitare classique dans le cadre enchanteur du cloître de l’Abbaye de Montivilliers.

Le duo formé par Pascal Leroy et Pierre Malon vous invite à un moment musical empreint de finesse et d’émotion, au cœur d’un lieu chargé d’histoire.

Réservation obligatoire.   .

Abbaye de Montivilliers Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 30 96 66  abbaye@ville-montivilliers.fr

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English : Concert au cloître

L’événement Concert au cloître Montivilliers a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

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