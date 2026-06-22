Montivilliers

Concert au cloître

Abbaye de Montivilliers Montivilliers Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 17:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Laissez-vous porter par la douceur des cordes lors d’un concert de guitare classique dans le cadre enchanteur du cloître de l’Abbaye de Montivilliers.

Le duo formé par Pascal Leroy et Pierre Malon vous invite à un moment musical empreint de finesse et d’émotion, au cœur d’un lieu chargé d’histoire.

Réservation obligatoire. .

Abbaye de Montivilliers Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 30 96 66 abbaye@ville-montivilliers.fr

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English : Concert au cloître

L’événement Concert au cloître Montivilliers a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie