Montivilliers

Fête des Greniers Vides

Montivilliers Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 08:00:00

fin : 2026-09-13 17:00:00

Date(s) :

2026-09-13

La Fête des Greniers Vides symbolise le passage entre la fin de l’été et la rentrée. Cette année, tous les emplacements ont pris preneurs dès les premiers jours d’inscription.

Les pros de la brocante, les amoureux de braderie et les simples promeneurs pourront y trouver sans doute de bonnes affaires tout au long de la journée.

Cette grande manifestation, gratuite pour les visiteurs, peut se résumer ainsi en quelques chiffres jusqu’à 15 000 visiteurs chaque année ; 535 emplacements occupés par des particuliers ou des associations soit près de 1 500 exposants répartis sur 11 sites dans le centre-ville (rues, parkings, cours, places) ; les services municipaux mobilisés tout au long de la manifestation au côté des forces de sécurité et de la protection civile…

Rendez-vous le dimanche 13 septembre 2026, sur les places et parkings du centre-ville de Montivilliers. .

Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 30 96 58 culturel@ville-montivilliers.fr

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English : Fête des Greniers Vides

L’événement Fête des Greniers Vides Montivilliers a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie