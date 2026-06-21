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AGENDA · Molosmes

Concert Au-delà des Frontières Eglise de Molosmes Molosmes

dimanche 5 juillet 2026 · Eglise de Molosmes · Molosmes

Informations pratiques

Début
dimanche 5 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Eglise de Molosmes
Adresse
3 impasse des Pressoirs
Ville
89700 Molosmes
Département
Yonne
Tarif
5 5 Tarif réduit Tarif réduit

Molosmes

Concert Au-delà des Frontières

Eglise de Molosmes 3 impasse des Pressoirs Molosmes Yonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 17:00:00
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-05

Concert dimanche 5 juillet dès 17 heures
Un voyage musical en Amérique latine Au-delà des frontières .
Des compositions inspirées de rythmes tels que le tango, la zamba, le candombe, la milonga, le porro, le son cubain, la bossa nova et des arrangements personnels de certains classiques, y compris de la chanson française, le tout grâce à une subtile complicité entre les cordes.   .

Eglise de Molosmes 3 impasse des Pressoirs Molosmes 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   molosmes.en.virey@laposte.net

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English : Concert Au-delà des Frontières

L’événement Concert Au-delà des Frontières Molosmes a été mis à jour le 2026-06-21 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois