Concert Au-delà des Frontières Eglise de Molosmes Molosmes
dimanche 5 juillet 2026 · Eglise de Molosmes · Molosmes
Informations pratiques
Molosmes
Concert Au-delà des Frontières
Eglise de Molosmes 3 impasse des Pressoirs Molosmes Yonne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 17:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Concert dimanche 5 juillet dès 17 heures
Un voyage musical en Amérique latine Au-delà des frontières .
Des compositions inspirées de rythmes tels que le tango, la zamba, le candombe, la milonga, le porro, le son cubain, la bossa nova et des arrangements personnels de certains classiques, y compris de la chanson française, le tout grâce à une subtile complicité entre les cordes. .
Eglise de Molosmes 3 impasse des Pressoirs Molosmes 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté molosmes.en.virey@laposte.net
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English : Concert Au-delà des Frontières
L’événement Concert Au-delà des Frontières Molosmes a été mis à jour le 2026-06-21 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois