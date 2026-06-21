Concert Au-delà des Frontières Eglise de Molosmes Molosmes

Informations pratiques

Molosmes

Concert Au-delà des Frontières

Eglise de Molosmes 3 impasse des Pressoirs Molosmes Yonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 17:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Concert dimanche 5 juillet dès 17 heures

Un voyage musical en Amérique latine Au-delà des frontières .

Des compositions inspirées de rythmes tels que le tango, la zamba, le candombe, la milonga, le porro, le son cubain, la bossa nova et des arrangements personnels de certains classiques, y compris de la chanson française, le tout grâce à une subtile complicité entre les cordes. .

Eglise de Molosmes 3 impasse des Pressoirs Molosmes 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté molosmes.en.virey@laposte.net

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English : Concert Au-delà des Frontières

L’événement Concert Au-delà des Frontières Molosmes a été mis à jour le 2026-06-21 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois