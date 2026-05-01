Marches

Concert Au fil des voix

Eglise Saint-Barthélémy Marches Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 17:00:00

fin : 2026-05-30 18:30:00

Date(s) :

2026-05-30

L’ensemble vocal Au Fil des Voix de Romans-sur-Isère dirigé par Svetlana Baussois invite le duo Elevedj de Valence pour deux concerts partagés de chant choral à capella ou accompagnés au piano ou à l’accordéon.

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Eglise Saint-Barthélémy Marches 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 99 34

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English :

The Au Fil des Voix vocal ensemble from Romans-sur-Isère, directed by Svetlana Baussois, invites the Elevedj duo from Valence for two shared concerts of choral singing a capella or accompanied by piano or accordion.

L’événement Concert Au fil des voix Marches a été mis à jour le 2026-05-05 par Valence Romans Tourisme