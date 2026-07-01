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AGENDA · Campbon

Concert au moulin de la Bicane Campbon

vendredi 10 juillet 2026 · Campbon

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
La Bicanne
Ville
44750 Campbon
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Campbon

Concert au moulin de la Bicane

La Bicanne Campbon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 20:00:00
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10

Le moulin de la Bicane vous propose un concert de ballade musicale, Pop/Rock, aux World et aux rythmes Groovy, avec le groupe Unplug the kettle
Entrée au chapeau pour rémunérer les artistes.
Vous pouvez emmener votre pique-nique.
Vente de boissons et crêpes sur place.
Pas de réservation, venez comme vous êtes, en famille, entre amis, pour un moment convivial et détendu au pied du moulin!   .

La Bicanne Campbon 44750 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 01 02 54 65  labicanesanime@gmail.com

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English :

L’événement Concert au moulin de la Bicane Campbon a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay

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