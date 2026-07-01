Concert au moulin de la Bicane Campbon
vendredi 10 juillet 2026 · Campbon
Informations pratiques
Campbon
Concert au moulin de la Bicane
La Bicanne Campbon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 20:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Le moulin de la Bicane vous propose un concert de ballade musicale, Pop/Rock, aux World et aux rythmes Groovy, avec le groupe Unplug the kettle
Entrée au chapeau pour rémunérer les artistes.
Vous pouvez emmener votre pique-nique.
Vente de boissons et crêpes sur place.
Pas de réservation, venez comme vous êtes, en famille, entre amis, pour un moment convivial et détendu au pied du moulin! .
La Bicanne Campbon 44750 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 01 02 54 65 labicanesanime@gmail.com
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English :
L’événement Concert au moulin de la Bicane Campbon a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay
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