Concert au Pop LADEVEZE-VILLE Ladevèze-Ville

Ladevèze-Ville

Concert au Pop

LADEVEZE-VILLE 470 route des Pyrénées Ladevèze-Ville Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 20:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

À l’occasion de la Fête de la Musique, le groupe Blues Rockers fait escale au Pop pour une soirée placée sous le signe du rock et de la convivialité. A partir de 20 h, les musiciens proposeront un concert reprenant les plus grands classiques de groupes et artistes légendaires tels que Status Quo, Eric Clapton, Santana, les Rolling Stones, Pink Floyd ou encore Deep Purple.

Porté par quatre passionnés de musique, ce spectacle promet une ambiance chaleureuse et festive, idéale pour partager un moment entre amis ou en famille. Les amateurs de guitare, de blues et de rock retrouveront les titres incontournables qui ont marqué plusieurs générations.

Rendez-vous au Pop pour profiter d’une soirée musicale en plein cœur du Gers. Une animation locale à ne pas manquer pour célébrer l’arrivée de l’été au rythme des plus grands standards du rock.

Blues Rockers

Le meilleur du rock en live !

Paul guitare & chant

Steph basse & chœurs

Blues Rockers batterie & chant

Gilles guitare

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LADEVEZE-VILLE 470 route des Pyrénées Ladevèze-Ville 32230 Gers Occitanie +33 7 84 88 91 95 lepopladeveze@gmail.com

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English :

To celebrate Music Day, the band Blues Rockers is stopping by Le Pop for an evening of rock music and good times. Starting at 8 p.m., the musicians will perform a concert featuring the greatest hits from legendary bands and artists such as Status Quo, Eric Clapton, Santana, the Rolling Stones, Pink Floyd, and Deep Purple.

Led by four music enthusiasts, this show promises a warm and festive atmosphere, perfect for spending time with friends or family. Fans of guitar, blues, and rock will enjoy the timeless hits that have left their mark on several generations.

Head to Le Pop to enjoy a night of music in the heart of the Gers. A local event not to be missed to celebrate the arrival of summer to the beat of rock’s greatest classics.

Blues Rockers

The best of live rock!

Paul: guitar & vocals

Steph: bass & backing vocals

Blues Rockers: drums & vocals

Gilles: guitar

L’événement Concert au Pop Ladevèze-Ville a été mis à jour le 2026-06-12 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65