Concert Au P’tit Bonheur Avoine

Concert Au P’tit Bonheur Avoine mercredi 18 mars 2026.

Concert Au P’tit Bonheur

Rue de l’Ardoise Avoine Indre-et-Loire

Tarif : 18 – 18 – EUR

Début : Mercredi 2026-03-18

2026-03-18

Évoquez Au P’tit Bonheur… et les premières notes d’accordéon annoncent l’arrivée de J’veux du soleil , le titre emblématique qui a mis le groupe sur le devant de la scène musicale au début des années 1990.

30 années de carrière, cinq albums et des milliers de kilomètres de tournées n’ont en rien émoussé le plaisir de retrouver la scène. 18 .

Rue de l’Ardoise Avoine 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 98 11 15 serviceculturel@ville-avoine.fr

English :

Mention Au P?tit Bonheur… and the first notes of accordion herald the arrival of J?veux du soleil , the emblematic song that brought the band to the forefront of the music scene in the early 1990s.

German :

Rufen Sie Au P?tit Bonheur… auf und die ersten Akkordeonklänge kündigen die Ankunft von J?veux du soleil an, dem ikonischen Titel, der die Band Anfang der 1990er Jahre ins Rampenlicht der Musikszene brachte.

Italiano :

Basta nominare Au P?tit Bonheur… e le prime note di fisarmonica annunciano l’arrivo di J?veux du soleil , la canzone emblematica che ha portato il gruppo alla ribalta della scena musicale nei primi anni Novanta.

Espanol :

Mencione Au P?tit Bonheur… y las primeras notas de acordeón anuncian la llegada de J’ve veux du soleil , la emblemática canción que llevó al grupo a la primera línea de la escena musical a principios de los años noventa.

