Concert au temple, Temple de Boisset-et-Gaujac, Boisset-et-Gaujac

Concert au temple Dimanche 31 mai, 18h00 Temple de Boisset-et-Gaujac Gard

10 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-31T18:00:00+02:00 – 2026-05-31T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-31T18:00:00+02:00 – 2026-05-31T19:00:00+02:00

Temple de Boisset-et-Gaujac Avenue Maryse Bastié, 30140 Boisset-et-Gaujac Boisset-et-Gaujac 30140 Gard Occitanie

Avec le chœur “Voix de femmes”. Chants sur le thème des roses et messe jazz de Bob Chilcott. Avec Ludovic Selmi (piano) et Karen Kapferer (cheffe de chœur). Concert Musique