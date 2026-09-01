Informations pratiques

Bellemagny

Concert Automnal

14 rue du couvent Bellemagny Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-27 16:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

A l’issue du concert, les Soeurs avec les bénévoles, auront le grand plaisir de vous inviter au verre de l’amitié.

Les Sœurs Bénédictines, en collaboration avec l’association Les Amis du Couvent , ont le plaisir de vous inviter à un concert placé sous le signe de l’amour, du bonheur et du partage.

Depuis plus de dix ans, Martine Welterlin et Hubert Gensbittel partagent leur passion du chant à travers de nombreux concerts dans les églises et lieux culturels de notre région.

Dans le cadre chaleureux et paisible de la chapelle du Couvent, laissez-vous emporter par la musique, les chansons, les émotions et les souvenirs.

Habitués des concerts du Couvent ou nouveaux venus, seul, en famille ou entre amis, vous êtes tous les bienvenus pour partager ce beau moment musical ! 0 .

14 rue du couvent Bellemagny 68210 Haut-Rhin Grand Est +33 6 16 97 18 10 suzanneweiss68@yahoo.fr

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English :

After the concert, the Sisters, along with the volunteers, will be delighted to invite you to a toast to friendship.

L’événement Concert Automnal Bellemagny a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme du Sundgau