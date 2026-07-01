Concert aux chandelles en l’église Saint Aubin Auquainville Chemin de Saint Aubin Livarot-Pays-d’Auge

Informations pratiques

Livarot-Pays-d’Auge

Concert aux chandelles en l’église Saint Aubin Auquainville

Chemin de Saint Aubin Auquainville Livarot-Pays-d’Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 17:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Concert aux chandelles organisé par les Amis des Eglises d’Auquainville le dimanche 26 juillet à 17h00 en l’église Saint Aubin d’Auquainville.

Concert aux chandelles organisé par les Amis des Eglises d’Auquainville le dimanche 26 juillet à 17h00 en l’église Saint Aubin d’Auquainville.

Ensemble vocal Chœur à Cœur sous la direction d’Alexandra TENISHEVA

Syra DE TARADE Jan PELAN Emmanuel MALLET .

Chemin de Saint Aubin Auquainville Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie besnardmartine14@gmail.com

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English : Concert aux chandelles en l’église Saint Aubin Auquainville

A candlelit concert organised by the Friends of the Churches of Auquainville on Sunday 26 July at 5.00 pm at Saint Aubin’s Church in Auquainville.

L’événement Concert aux chandelles en l’église Saint Aubin Auquainville Livarot-Pays-d’Auge a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Lisieux Normandie Tourisme