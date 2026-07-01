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AGENDA · Livarot-Pays-d'Auge

Concert aux chandelles en l’église Saint Aubin Auquainville Chemin de Saint Aubin Livarot-Pays-d’Auge

dimanche 26 juillet 2026 · Chemin de Saint Aubin · Livarot-Pays-d'Auge

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Chemin de Saint Aubin
Adresse
Auquainville
Ville
14140 Livarot-Pays-d'Auge
Département
Calvados
Tarif

Livarot-Pays-d’Auge

Concert aux chandelles en l’église Saint Aubin Auquainville

Chemin de Saint Aubin Auquainville Livarot-Pays-d’Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 17:00:00
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

Concert aux chandelles organisé par les Amis des Eglises d’Auquainville le dimanche 26 juillet à 17h00 en l’église Saint Aubin d’Auquainville.
Concert aux chandelles organisé par les Amis des Eglises d’Auquainville le dimanche 26 juillet à 17h00 en l’église Saint Aubin d’Auquainville.
Ensemble vocal Chœur à Cœur sous la direction d’Alexandra TENISHEVA
Syra DE TARADE Jan PELAN Emmanuel MALLET   .

Chemin de Saint Aubin Auquainville Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie   besnardmartine14@gmail.com

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English : Concert aux chandelles en l’église Saint Aubin Auquainville

A candlelit concert organised by the Friends of the Churches of Auquainville on Sunday 26 July at 5.00 pm at Saint Aubin’s Church in Auquainville.

L’événement Concert aux chandelles en l’église Saint Aubin Auquainville Livarot-Pays-d’Auge a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Lisieux Normandie Tourisme

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