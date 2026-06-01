Concert aux chandelles Les 3 univers du violoncelle Libourne jeudi 25 juin 2026.

Libourne

Concert aux chandelles Les 3 univers du violoncelle

10 Place Saint-Jean Libourne Gironde

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 19:30:00

fin : 2026-06-25 21:30:00

Date(s) :

2026-06-25

Au nom de l’association Soutenez les Orphelins Ukrainiens , concert caritatif.

L’intégralité des bénéfices de cet événement sera dédiée à un projet d’urgence soutenir 11 maisons d’enfants de type familial. Ces familles, ayant tout quitté pour fuir l’occupation et les zones de bombardements intenses, ont trouvé refuge dans les régions centrales de l’Ukraine. Elles sont aujourd’hui privées de moyens de transport indispensables à leur sécurité et à leur accès aux soins. Ce concert a pour but de financer l’acquisition de véhicules pour ces enfants.

Présentation du concert Stas Fekete,1 violoncelliste allie virtuosité classique et innovation contemporaine.

Avec un violoncelle révolutionnaire en carbone, Stas devient un homme-orchestre , enregistrant et superposant des pistes en temps réel.

15 morceaux joués.

Sur réservation .

10 Place Saint-Jean Libourne 33500 Gironde Nouvelle-Aquitaine

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English : Concert aux chandelles Les 3 univers du violoncelle

L’événement Concert aux chandelles Les 3 univers du violoncelle Libourne a été mis à jour le 2026-06-11 par OTI du Libournais