Libourne

La vie artistique au Château de Sales

11, CHEMIN DE SALES Libourne Gironde

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 10:00:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Nous souhaitons proposer l’organisation d’un événement culturel au sein du château, destiné à accueillir un large public autour de l’art, de la création et du patrimoine.

Cet événement réunirait différents artistes et créateurs (peintres, sculpteurs, artisans d’art, illustrateurs, etc.) qui exposeraient leurs œuvres et partageraient leur savoir-faire avec les visiteurs dans un cadre historique et culturel privilégié.

Une dimension participative serait également développée à travers des démonstrations, ateliers ou créations réalisées en direct par les artistes. Les visiteurs pourraient ainsi découvrir les différentes techniques artistiques, échanger avec les créateurs et, selon les activités proposées, repartir avec une réalisation, un souvenir personnalisé ou une création à laquelle ils auraient contribué.

Ce projet a pour objectif de favoriser les rencontres entre artistes et public. .

11, CHEMIN DE SALES Libourne 33500 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 21 05 44 visites@chateaudesales.fr

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English : La vie artistique au Château de Sales

L’événement La vie artistique au Château de Sales Libourne a été mis à jour le 2026-06-02 par Gironde Tourisme