Concert aux chandelles par l’Orphéon de Bayeux Rue de l’église Ryes

Ryes

Concert aux chandelles par l’Orphéon de Bayeux

Rue de l’église Eglise Ryes Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30 22:00:00

Date(s) :

2026-05-30

L’ATDLB propose un concert aux chandelles avec l’Orphéon de Bayeux dans le cadre du festival Pierres en Lumières dans le Calvados.

Une soirée musicale qui offrira un moment exceptionnel dans une église illuminée par 600 bougies.

L’ATDLB propose un concert aux chandelles avec l’Orphéon de Bayeux dans le cadre du festival Pierres en Lumières dans le Calvados. Une soirée musicale qui offrira un moment exceptionnel dans une église illuminée par 600 bougies.

Sous la direction de Valérie Fossard, l’Orphéon de Bayeux interprètera deux grandes œuvres du répertoire sacré de Pergolèse le Stabat Mater et le Magnificat. Dans l’atmosphère intime et chaleureuse d’un concert à la lueur des chandelles, ces pages majeures de la musique baroque prendront une dimension particulièrement émouvante.

L’Orphéon de Bayeux est sans doute le plus ancien orphéon de France encore en activité. Fondé en 1846, il n’a cessé depuis de mener une vie musicale intense et rassemble aujourd’hui un peu plus de cent adhérents. Fidèle à sa devise Le Bien par le Beau, l’ensemble poursuit depuis près de deux siècles son engagement en faveur du partage musical et du patrimoine culturel.

Ce concert s’inscrit dans le cadre du festival Pierres en Lumières, qui met en valeur les édifices et sites patrimoniaux du Calvados par des mises en lumière et des animations culturelles. L’église de Ryes, éclairée pour l’occasion par six cents bougies, offrira un décor unique pour cette soirée musicale ouverte à tous.

Ce concert est réalisé en partenariat avec l’Association Saint-Martin de Ryes et la commune.

Entrée gratuite participation libre .

Rue de l’église Eglise Ryes 14400 Calvados Normandie +33 2 31 22 17 44 adtlb@orange.fr

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English : Concert aux chandelles par l’Orphéon de Bayeux

The ATDLB is offering a candlelit concert with the Bayeux Orphéon as part of the Pierres en Lumières festival in Calvados.

An evening of music in a church illuminated by 600 candles.

L’événement Concert aux chandelles par l’Orphéon de Bayeux Ryes a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Bayeux Intercom