Lumières dans l’église de Ryes, Église Saint-Martin, Ryes

Lumières dans l’église de Ryes Samedi 30 mai, 20h30 Église Saint-Martin Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T20:30:00+02:00 – 2026-05-30T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-30T20:30:00+02:00 – 2026-05-30T22:30:00+02:00

L’ADTLB propose un concert aux chandelles avec l’Orphéon de Bayeux, dans le cadre du festival « Pierres en Lumières » dans le Calvados. L’ensemble interprètera deux grandes œuvres du répertoire sacré de Pergolèse : le Stabat Mater et le Magnificat. Dans l’atmosphère intime et chaleureuse d’un concert à la lueur de six cents bougies, ces pages majeures de la musique baroque prendront une dimension particulièrement émouvante.

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