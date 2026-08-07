Concert aux chandelles Centre culturel Périgueux

Informations pratiques

Périgueux

Concert aux chandelles

Centre culturel 5 Rue Littré Périgueux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 19:30:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Concert autour des musiques de film. .

Centre culturel 5 Rue Littré Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 55 17

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English : Concert aux chandelles

L’événement Concert aux chandelles Périgueux a été mis à jour le 2026-08-01 par OT Communal de Périgueux