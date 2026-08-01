Concert aux chandelles RD 28 Saint-André-de-Bâgé
vendredi 28 août 2026 · RD 28 · Saint-André-de-Bâgé
Informations pratiques
Saint-André-de-Bâgé
Concert aux chandelles
RD 28 Eglise romane Saint-André-de-Bâgé Ain
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Etudiant et -de 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 21:00:00
fin : 2026-08-28 21:00:00
Date(s) :
2026-08-28
L’église romane, éclairée de centaines de bougies, accueille chaque année un nouvel ensemble musical. En 2026, vibrez avec Arnaud Collignon et son orchestre.
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RD 28 Eglise romane Saint-André-de-Bâgé 01380 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 67 53 98 80 daniel.clere@yahoo.fr
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English : Candlelights concert
The Romanesque church, lit by hundreds of candles, hosts a new musical ensemble every year. In 2026, come and enjoy the music with Arnaud Collignon and his orchestra.
L’événement Concert aux chandelles Saint-André-de-Bâgé a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux