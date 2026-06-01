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Concert aux penn sardines Port de Brigneau Moëlan-sur-Mer

Concert aux penn sardines Port de Brigneau Moëlan-sur-Mer samedi 27 juin 2026.

Lieu : Port de Brigneau

Adresse : Penn Sardines

Ville : 29350 Moëlan-sur-Mer

Département : Finistère

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif :

Moëlan-sur-Mer

Concert aux penn sardines

Port de Brigneau Penn Sardines Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Concert sur le port de Brigneau le 27 juin prochain. Lemana en concert avec un style musique du monde, et chansons qui font voyager.   .

Port de Brigneau Penn Sardines Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 6 33 32 92 02 

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English :

L’événement Concert aux penn sardines Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-08 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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