Concert aux penn sardines Port de Brigneau Moëlan-sur-Mer

Moëlan-sur-Mer

Concert aux penn sardines

Port de Brigneau Penn Sardines Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Concert sur le port de Brigneau le 27 juin prochain. Lemana en concert avec un style musique du monde, et chansons qui font voyager. .

Port de Brigneau Penn Sardines Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 6 33 32 92 02

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English :

L’événement Concert aux penn sardines Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-08 par OT QUIMPERLE LES RIAS