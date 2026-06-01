Concert aux penn sardines Port de Brigneau Moëlan-sur-Mer
Concert aux penn sardines Port de Brigneau Moëlan-sur-Mer samedi 27 juin 2026.
Moëlan-sur-Mer
Concert aux penn sardines
Port de Brigneau Penn Sardines Moëlan-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Concert sur le port de Brigneau le 27 juin prochain. Lemana en concert avec un style musique du monde, et chansons qui font voyager. .
Port de Brigneau Penn Sardines Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 6 33 32 92 02
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert aux penn sardines Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-08 par OT QUIMPERLE LES RIAS
À voir aussi à Moëlan-sur-Mer (Finistère)
- Vente directe à la Ferme de la Main au Panier Lieu-dit Kernijane Coz Moëlan-sur-Mer 12 juin 2026
- Concert Johnny hallyday Lorada tour Rediffusion du concert de Bercy 1995 Cinéma le Kerfany Moëlan-sur-Mer 15 juin 2026
- Les algues, les découvrir, les cueillir , les cuisiner Moëlan-sur-Mer 16 juin 2026
- Longe-côte Marche aquatique avec Moïse Parking de la Plage de Kerfany Moëlan-sur-Mer 16 juin 2026
- Les algues, les découvrir, les cueillir , les cuisiner Moëlan-sur-Mer 17 juin 2026