Concert Johnny hallyday Lorada tour Rediffusion du concert de Bercy 1995 Cinéma le Kerfany Moëlan-sur-Mer

Moëlan-sur-Mer

Concert Johnny hallyday Lorada tour Rediffusion du concert de Bercy 1995

Cinéma le Kerfany 13 Rue des Moulins Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-15

fin : 2026-06-15

Date(s) :

2026-06-15

Johnny Hallyday lance en 1995 l’album Lorada avant d’enflammer Bercy avec vingt shows à guichets fermés. Porté par une mise en scène spectaculaire, il réinvente son univers entre blues rock, séquences acoustiques intimistes et hommages à ses idoles. Les tubes s’enchaînent dans une ambiance incandescente entre La musique que j’aime , Quelque chose de Tennessee , L’envie … jusqu’à un final bouleversant sur L’Hymne à l’amour . Éblouissant, ce spectacle devient l’un des sommets de sa carrière et ouvre une tournée fleuve qui conquiert toute la France.

Le film de ce concert est diffusé au cinéma le jour anniversaire de la naissance de l’artiste.

Une occasion unique pour les fans de se rassembler autour de leur idole…. .

Cinéma le Kerfany 13 Rue des Moulins Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 65 88

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert Johnny hallyday Lorada tour Rediffusion du concert de Bercy 1995 Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-30 par OT QUIMPERLE LES RIAS