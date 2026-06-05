Concert Johnny hallyday Lorada tour Rediffusion du concert de Bercy 1995 Cinéma le Kerfany Moëlan-sur-Mer
Concert Johnny hallyday Lorada tour Rediffusion du concert de Bercy 1995 Cinéma le Kerfany Moëlan-sur-Mer lundi 15 juin 2026.
Moëlan-sur-Mer
Concert Johnny hallyday Lorada tour Rediffusion du concert de Bercy 1995
Cinéma le Kerfany 13 Rue des Moulins Moëlan-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-15
fin : 2026-06-15
Date(s) :
2026-06-15
Johnny Hallyday lance en 1995 l’album Lorada avant d’enflammer Bercy avec vingt shows à guichets fermés. Porté par une mise en scène spectaculaire, il réinvente son univers entre blues rock, séquences acoustiques intimistes et hommages à ses idoles. Les tubes s’enchaînent dans une ambiance incandescente entre La musique que j’aime , Quelque chose de Tennessee , L’envie … jusqu’à un final bouleversant sur L’Hymne à l’amour . Éblouissant, ce spectacle devient l’un des sommets de sa carrière et ouvre une tournée fleuve qui conquiert toute la France.
Le film de ce concert est diffusé au cinéma le jour anniversaire de la naissance de l’artiste.
Une occasion unique pour les fans de se rassembler autour de leur idole…. .
Cinéma le Kerfany 13 Rue des Moulins Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 65 88
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L’événement Concert Johnny hallyday Lorada tour Rediffusion du concert de Bercy 1995 Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-30 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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