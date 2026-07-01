AGENDA · Faye-l'Abbesse
Concert Ave Maria Faye-l’Abbesse
samedi 15 août 2026 · Faye-l'Abbesse
Informations pratiques
Faye-l’Abbesse
Concert Ave Maria
Eglise Faye-l’Abbesse Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 20:30:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
La paroisse de Faye-L’Abbesse organise un concert à l’église avec Régis Maingot qui propose des textes, chants et visuels sur l’Ave Maria. .
Eglise Faye-l’Abbesse 79350 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 80 09 41 noellamenard@orange.fr
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English : Concert Ave Maria
L’événement Concert Ave Maria Faye-l’Abbesse a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Bocage Bressuirais