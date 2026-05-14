Concert avec Giwyze (gospel) Place de la République Hendaye
Concert avec Giwyze (gospel) Place de la République Hendaye samedi 6 juin 2026.
Hendaye
Concert avec Giwyze (gospel)
Place de la République Eglise Saint Vincent Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 21:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Une soirée exceptionnelle dédiée au Gospel.
Depuis 15 ans, le groupe Giwyze interprète des titres de Gospel, négro-spiritual, ou Jazz, fondements de la musique noire américaine.
Leurs voix étincelantes ont accompagné de grands artistes tels que Manu Dibango, Liz Mc Comb ou Edwin Hawkins (compositeur du célèbre morceau de Gospel Oh happy day ). .
Place de la République Eglise Saint Vincent Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 63 08 58
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert avec Giwyze (gospel)
L’événement Concert avec Giwyze (gospel) Hendaye a été mis à jour le 2026-05-12 par Hendaye Tourisme & Commerce
À voir aussi à Hendaye (Pyrénées-Atlantiques)
- Atelier apéro Peinture intuitive Restaurant l’APOSTrophe Hendaye 14 mai 2026
- Visite costumée du Château Abbadia Route de la Corniche Hendaye 16 mai 2026
- Visite d’Hendaye Centre ville Place de la République Hendaye 19 mai 2026
- Rendez-Vous du Palmier Rond-point du Palmier Hendaye 19 mai 2026
- Pass Visite d’Hendaye Centre ville + Cité des Mémoires Place de la République Hendaye 19 mai 2026