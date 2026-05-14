Concert avec Giwyze (gospel) Place de la République Hendaye

Hendaye

Concert avec Giwyze (gospel)

Place de la République Eglise Saint Vincent Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 21:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Une soirée exceptionnelle dédiée au Gospel.

Depuis 15 ans, le groupe Giwyze interprète des titres de Gospel, négro-spiritual, ou Jazz, fondements de la musique noire américaine.

Leurs voix étincelantes ont accompagné de grands artistes tels que Manu Dibango, Liz Mc Comb ou Edwin Hawkins (compositeur du célèbre morceau de Gospel Oh happy day ). .

Place de la République Eglise Saint Vincent Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 63 08 58

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English : Concert avec Giwyze (gospel)

L’événement Concert avec Giwyze (gospel) Hendaye a été mis à jour le 2026-05-12 par Hendaye Tourisme & Commerce