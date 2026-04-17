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Atelier apéro Peinture intuitive Restaurant l’APOSTrophe Hendaye

Atelier apéro Peinture intuitive Restaurant l’APOSTrophe Hendaye

Atelier apéro Peinture intuitive Restaurant l’APOSTrophe Hendaye jeudi 14 mai 2026.

Lieu : Restaurant l'APOSTrophe

Adresse : 11, rue de l'Eglise

Ville : 64700 Hendaye

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : jeudi 14 mai 2026

Fin : jeudi 14 mai 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Hendaye

Atelier apéro Peinture intuitive

Restaurant l’APOSTrophe 11, rue de l’Eglise Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 18:30:00
fin : 2026-05-14

Date(s) :
2026-05-14

Caricature en direct   .

Restaurant l’APOSTrophe 11, rue de l’Eglise Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine  

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English : Atelier apéro Peinture intuitive

L’événement Atelier apéro Peinture intuitive Hendaye a été mis à jour le 2026-04-17 par Hendaye Tourisme & Commerce

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