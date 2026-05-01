Mercredis des petits lus Médiathèque Hendaye

Hendaye

Mercredis des petits lus

Médiathèque 4 rue du Jaizkibel Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 10:30:00

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

Pour les 3 ans et plus.

Lectures pour les tout-petits à la Médiathèque d’Hendaye. .

Médiathèque 4 rue du Jaizkibel Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 00 77

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Mercredis des petits lus

L’événement Mercredis des petits lus Hendaye a été mis à jour le 2026-04-30 par Hendaye Tourisme & Commerce