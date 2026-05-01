Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Mercredis des petits lus Médiathèque Hendaye

Mercredis des petits lus Médiathèque Hendaye

Mercredis des petits lus Médiathèque Hendaye mercredi 13 mai 2026.

Lieu : Médiathèque

Adresse : 4 rue du Jaizkibel

Ville : 64700 Hendaye

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mercredi 13 mai 2026

Fin : mercredi 13 mai 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Hendaye

Mercredis des petits lus

Médiathèque 4 rue du Jaizkibel Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 10:30:00
fin : 2026-05-13

Date(s) :
2026-05-13

Pour les 3 ans et plus.

Lectures pour les tout-petits à la Médiathèque d’Hendaye.   .

Médiathèque 4 rue du Jaizkibel Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 00 77 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Mercredis des petits lus

L’événement Mercredis des petits lus Hendaye a été mis à jour le 2026-04-30 par Hendaye Tourisme & Commerce

À voir aussi à Hendaye (Pyrénées-Atlantiques)